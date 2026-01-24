理念だけでなく政策見極めたい初の女性宰相を擁する自民党と、連立を組む日本維新の会の与党が、狙い通り高市政権の基盤を安定させられるのか。あるいは「中道」を掲げる新党が政局の主導権を握るのか。多党化の時代を迎え、新興勢力の動向も軽視できない。しかも、今回は与党間も野党陣営も基本的に選挙協力を行わないという。衆院選の帰趨（きすう）は極めて見通しにくい。有権者の選択はこれまで以上に重みを増している。