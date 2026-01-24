【月刊中村俊輔1月号】6月11日の開幕までいよいよ半年を切った26年W杯北中米大会。出場国が32から48に拡大され、計104試合が行われる注目の今大会に向け、2度のW杯出場を誇る元日本代表MF中村俊輔氏（47）が、「バロンドール（世界最優秀選手）級」と推す注目選手とは？注目国についても語った。（取材・構成垣内一之）W杯で注目する選手を聞くと、俊輔氏は間髪入れず「パリ・サンジェルマン（パリSG）のMFビティーニャ