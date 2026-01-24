衆院が２３日に解散となったことで、税制改正の関連法案や赤字国債の発行を認める特例公債法案が年度内に成立するかどうかが不透明になっている。自動車の取得時にかかる税や軽油引取税の暫定税率の廃止が先送りされれば、国民生活に影響が出る恐れがある。（折田唯、土居宏之）再可決への壁政府は例年、２月上旬ごろに税制改正の関連法案を国会に提出し、３月末までに成立させている。新年度の４月から変更になる内容が含まれ