巨人のドラフト１位の竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が２３日、新人合同自主トレでブルペン入りし、変化球を解禁した。ブルペン入りは３度目で、捕手を立たせて投げた後、座らせて２２球。直球に加えて、武器であるチェンジアップにカーブ、スライダーを投じた。「久々に（捕手に）座ってもらったので『こんなものかな』という感じです。フォームを崩さず投げることをテーマにした」と話した。