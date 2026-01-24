高市首相（自民党総裁）は２３日、読売新聞のインタビューに応じ、衆院選に向けて掲げた食料品の消費税率をゼロにする案の財源について、「２年間限定であれば、特例公債（国債）を発行せずに確保できる」と述べた。減税と現金給付を組み合わせる「給付付き税額控除」導入までの経過措置と位置付け、超党派による「国民会議」で制度設計を進める考えを示した。首相は、消費税について「幅広く皆さんが負担し、社会保障を担保し