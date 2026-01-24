［スキャナー］事実上の選挙戦に入った衆院選（２７日公示、２月８日投開票）で、自民党は高市内閣の高い支持率を最大限活用し、高市首相（党総裁）の「信任投票」に持ち込む展開を狙う。「大義なき解散」との批判を強める中道改革連合は、支持団体の連合と創価学会の組織票を土台に対抗する構えだ。（政治部藤原健作、重松浩一郎）自民「信任投票」狙う「真冬の選挙だ。体に気をつけて絶対に勝ち抜いてきてください」首相