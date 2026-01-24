自分に勝って、守護神争いにも勝つ！日本ハム・斎藤友貴哉投手（３１）が２３日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で自主トレを行い、キャンプインまでの“朝活”の完走に意欲を燃やした。今オフは５時台に起床して、寮生以外では一番乗りでトレーニングを継続中。「あと数日、しっかりキャンプまで」とうなずいた。狙いは二つある。まず「朝を有効活用したいのが一つ」。道路が混む前なら通勤がスムーズ。トレーニング室もすいており