2026年は時代にあった自分の見せ方をして、精いっぱい走りたいです−AKB48小栗有以（24）がこのほど日刊スポーツの取材に応じ、昨年12月5日に発売した「1stフォト＆スタイルブック『AB型の左利き』」へ込めた思いや、26年の意気込みを語った。初の「フォト＆スタイルブック」では、温泉に入る姿や部屋着でリラックスする姿など「普段の私のアイドルの雰囲気とは違う」貴重な姿を収め、コスメやファッションなど日々の暮らしを形作