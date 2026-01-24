◆卓球全日本選手権第４日（２３日、東京体育館）高校２年以下のジュニア女子で、ラストイヤーの張本美和（１７）＝木下グループ＝が史上２人目の４連覇を飾った。決勝で小塩悠菜（１７）＝ＪＯＣエリートアカデミー＝を３―１で下し、２００７年〜１０年の石川佳純以来、１６年ぶりの快挙を達成した。この日は計５勝して、一般の部でも８強入り。年少３位で初の全日本制覇を果たせば、１９８８年の佐藤利香以来、３７大会ぶり