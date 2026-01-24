オリックス・岸田護監督が、宮崎キャンプへ「ワンチーム」を強調した。Ａ、Ｂ組とメンバーを発表したが、「分かれてはいますけど、寝る場所が違うぐらいですね…」と笑顔を見せた。メイン球場のＳＯＫＫＥＮスタジアムとサブの清武第２球場は隣接。「初日からごちゃ混ぜで練習になる。一個のチーム、全員でやる」と強調した。右肘トミー・ジョン手術明けの宇田川ら舞洲残留組にも言及。「状態によって（実戦形式で）投げられる