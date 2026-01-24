オリックス・九里亜蓮投手（３４）が２３日、３月のＷＢＣに初出場する若月健矢捕手（３０）を「助太刀」した。２０日に要望されていたライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を引き受け、大阪・舞洲近くのシティ信用金庫スタジアムで登板。気温５度の寒空も問題にせず、約１００球を投げ込み、超速仕上げを目指す後輩をアシストした。「きれいな真っすぐの投手は少ないと思うので」と事前に伝えながら投げたのは直球、ツーシーム、