阪神・糸井嘉男スペシャルアンバサダー（ＳＡ、４４）が今春の沖縄キャンプで過去最大の４日間、臨時コーチを務めることが２３日、分かった。第１、第２クールに２日ずつ指導する予定。通算１７５５安打を誇る超人が可能な限り、ノウハウを注入する。藤川監督の依頼を受け、キャンプでの特命任務は３度目。ただ、これまでは多忙を極め、最長でも２日間の指導だった。今回も忙しい状況に変わりないが、指揮官の期待に応えるべく