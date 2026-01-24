ソフトバンク・周東佑京外野手（２９）が２３日、５年２０億円プラス出来高払いの破格の大型契約（４年目以降は変動制）を結んだ。年単位で割ると年俸４億円で、２５年の１億１０００万円から大幅増。育成ドラフト出身の野手では巨人・甲斐の３億円を抜いて歴代最高額となった。「現状で満足したくないと持ち続けてやってきた。（育成の後輩の）一つの道しるべになればいいな」。２大会連続でＷＢＣ日本代表に選ばれたスピードス