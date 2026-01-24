ソフトバンク・周東佑京外野手（29）が23日、５年20億円プラス出来高払いの破格の大型契約（４年目以降は変動制）を結んだ。年単位で割ると年俸４億円で、25年の１億１０００万円から大幅増。育成ドラフト出身の野手では巨人・甲斐の３億円を抜いて歴代最高額となった。◆育成出身で大出世した主な選手▽千賀滉大１０年育成ドラフト４位、年俸２７０万円でソフトバンク入団。２２年の年俸６億円は育成ドラフト出身で最高額