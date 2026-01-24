阪神・伏見寅威捕手（３５）が２３日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを公開した。昨年１１月に島本との交換トレードが成立。オリックス、日本ハムと、１３年間パ・リーグでプレーした経験から、阪神が３年連続で負け越し中の鬼門の交流戦を勝ち抜くキーマンになることを誓った。２５年の交流戦で阪神が７連敗したことを受け「パ・リーグでずっとやっているので、そこはチームに還元したい」と思いを口にした。昨