ドイツ発の世界的ロックバンド「スコーピオンズ」のベーシストとして活躍したフランシス・ブッフホルツさんが２２日（日本時間２３日）に亡くなった。遺族が故人のＳＮＳを２３日（同２４日）に更新し発表した。７１歳だった。遺族はフェイスブックで「深い悲しみと胸の痛みを抱えつつ、愛するフランシスが昨日、がんと静かに闘った末に永眠したことをお知らせします。彼は愛に包まれ、安らかにこの世を去りました」と伝えた。