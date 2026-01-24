俳優の井内悠陽と阿久根温世（ICEx）が、FOD配信ドラマ『コントラスト』（3月13日後8：00全8話一挙配信）のW主演を務めることが24日、発表された。井内が学年イチの人気者・青山翔太（あおやまかなた）、阿久根が学年トップクラスの成績を誇る秀才の千川陽（せんかわあきら）を演じる。【写真】背中を合わせ…井内悠陽＆阿久根温世の原作構図原作は、itzによるBLコミック。不器用で対照的な青年2人が惹かれ合う姿を描き、恋