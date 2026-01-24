タレントのギャル曽根（40）が21日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演し、排便事情を赤裸々に明かした。大食いタレントとして活躍しているギャル曽根は、人生でおなかいっぱいになった経験が「あまりない」と言う。また、それならたくさん出るのでは？と排便事情を聞かれると「いいのかしら、TVでこんな話して…」と言いながらも「基本的には、こまめに流しなが