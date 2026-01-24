現地１月23日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの３位決定戦で、U-23韓国代表がベトナムと対戦。延長を含む120分間を終えて２−２、その後のPK戦に７−７で敗れ、４位に終わった。序盤から押し込みながら、30分にカウンター１本であっさり先制を許した韓国は、69分に追いついたのも束の間、その２分後にFKで被弾。86分に相手が退場者を出したなか、終了直前の後半アディショナルタイム７分に追いついたものの