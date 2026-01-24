いわき平競輪場のG3「いわき金杯争奪戦」は3日目を迎える。注目は11Rだ。4分戦になるが先行力上位の新山に山崎芳―窪木が続く北日本勢の主導権が有力。その展開なら番手の山崎芳がゴール前で差す。＜1＞佐藤壮道場君へ。＜2＞新山響平自転車を換えるか考える。自力。＜3＞小岩大介山崎賢君。＜4＞河野通孝小林君が全部やってくれた。堀江君。＜5＞山崎芳仁（肩鎖関節脱臼後の復帰戦）2走して戦える状態。