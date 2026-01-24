現状の円相場に関して海外のストラテジストから以下のような論評が出ている。円相場は、国内で高まる財政・金利面の圧力と、常に意識される介入リスクの間で揺れている。２月の総選挙を前に消費税減税観測が浮上し、財政懸念から日本国債のタームプレミアムは上昇、円は再び下押しされた。 地政学リスクによるリスク回避の円高圧力は弱く、円はスイスフランなど安全通貨に出遅れている。一方、円安が進むほど介入リス