先ほどから為替市場はドル安が優勢となる中、ドル円は下値を深掘りしている。ストップを巻き込んで１５６円台に下落し、一時１５６．７５円近辺まで下落。 ロンドン時間に１５７．４０円近辺まで一気に急落し、憶測を呼んでいたが、介入ではないとの見方も広がり、１５８円台に買い戻されていた。しかし、ＮＹ時間に入って次第にドル安が強まる中、ドル円は再び下値を試す動きが出ており、ストップを巻き込んでいる模様。