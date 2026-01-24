ドル円の下げがさらに加速しており、一時１５５円台まで下げ幅を広げている。ロング勢の見切りが加速している模様。本日の為替市場はＮＹ時間に入ってドル安が優勢となる中、ドル円は下値を深掘りしている。 本日の日銀決定会合を経ても１６０円を試す展開にはならなかったこともあり、短期のロング勢が一旦見切り売りを出している可能性もありそうだ。 USD/JPY156.00EUR/JPY184.06 GBP/JPY212.40AUD/JPY10