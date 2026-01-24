NY株式23日（NY時間14:24）（日本時間04:24） ダウ平均49121.48（-262.53-0.53%） ナスダック23548.54（+112.52+0.48%） CME日経平均先物53100（大証終比：-600-1.13%） 欧州株式23日終値 英FT100 10143.44（-6.61-0.07%） 独DAX 24900.71（+44.24+0.18%） 仏CAC40 8143.05（-5.84-0.07%） 米国債利回り 2年債 3.609（+0.003） 10年債 4.251（+0.006） 30年債 4.845（