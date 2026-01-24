ボートレース三国のスカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第2戦「三国プリンスカップ」は4日目を迎える。注目は12Rだ。仕上がりに関してはまだ万全とはいえない前田だが、インなら話は別。多少の甘さはスタート力でカバーしてくるだろう。まず先マイは譲らない。この逃げが中心だ。じわりと上向く竹下が2コースから鋭く差してくる。加藤は地元の意地を見せたいところ。握って強襲。三馬がカド捲りで挑む。＜1＞前田翔上積みを