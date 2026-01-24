FC東京の沖縄・糸満キャンプ12日目はビルドアップとセットプレーの確認を行った。昨季欧州から復帰したMF橋本拳は2週間後に開幕するJ1百年構想リーグ制覇へ得点量産を誓った。高校時代に中盤へとコンバートされたが、元々はFWが本職。「積極的にゴール前に出ていって怖い存在になりたい」と意欲を示した。