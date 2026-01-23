ワンダーテーブルは、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」において、ランチタイムに苺とチョコレートを贅沢に使用した特別デザートブッフェ「Strawberry ＆ Chocolate Sweets Collection」を、期間限定で開催する。相性抜群の2つの素材を主役に、パティシエがひとつひとつ心を込めて仕立てたスイーツを用意した。ケーキやタルト、ムース、グラスデザートなど、多彩なラインアップをブッフェスタイルで展開。見た