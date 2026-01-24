一力遼棋聖（２８）に芝野虎丸十段（２６）が挑む第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）の第１局（協賛・日本航空）が２３日午前９時頃（日本時間２４日午前４時頃）、米国・ハワイ州のホテル「プリンスワイキキ」で再開された。芝野十段が２２日（同２３日）に封じた１２１手目を打った。２３日午後にも終局する見込み。