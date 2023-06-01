¥Ñ¥ê¥¹¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¡Ê44ºÐ¡Ë¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤ë¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ý¥ë¥Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÉÙ¤âÌ¾À¼¤âÈï³²¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡¢¶ÛµÞ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£1·î22Æü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤ÎÏ¢Ë®µÄ²ñµÄ»öÆ²¤òË¬¤ì¤¿¥Ñ¥ê¥¹¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ý¥ë¥Î¤ÎÈï³²¼Ô¤¬¤½¤ÎÀ©ºî¡¦Î®ÄÌÀÕÇ¤¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡ÖÌÀ¼¨Åªµ¶Â¤²èÁüµÚ¤ÓÈóÆ±°ÕÊÔ½¸ËÉ»ßË¡¡×¡ÊÄÌ¾ÎDEFIANCEË¡¡Ë¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£2004Ç¯¤Ë¸µ¸òºÝÁê¼ê¥ê¥Ã¥¯¡¦¥½¥í¥â¥ó¤È