À¸³è»¨²ß¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Þ¡¼¥Ê¤Ï¡¢¡Ö¥¶¥ë¥Ü¥¦¥ë¡×¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³È½¼¤·1·î23Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£°ìºòÇ¯1·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¶¥ë¡¦¥Ü¥¦¥ë¡¦¥È¥ì¡¼¤Î3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ö¥¶¥ë¥Ü¥¦¥ë21cm¡×¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¼¤´¤·¤é¤¨¤«¤éÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ø½Ð¤¹´ï¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÈÆÍÑÀ­¤Î¹â¤µ¤Ç¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¡Ö¿¼¥¶¥ë¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¥»¥Ã¥È¤È¡¢¤µ¤é¤Ë1¡Á2¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¡Ö18cm¥µ¥¤¥º¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹