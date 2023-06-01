23Æü¸áÁ°¡¢°¦ÃÎ¸©³ª¹¾Ä®¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢81ºÐ¤Î½÷À­¤¬Á´¿È¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 23Æü¸áÁ°11»þ10Ê¬¤´¤í¡¢³ª¹¾Ä®ÉÙµÈ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç¡Ö6³¬¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É6Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÌó3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10³¬·ú¤Æ½¸¹ç½»Âð¤Î6³¬¤Î°ì¼¼¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉô²°¤Ë½»¤à¡¢Ìµ¿¦