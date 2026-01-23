¡Ö¾Ã½­¸µSAVON Luxe½Õ¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤Õ¤ï¤ê ¤µ¤¯¤é¡õ¥ß¥â¥¶¡×¡Êº¸¤«¤é¡§ËÜÂÎ¡¢¤Ä¤áÂØÍÑ¡Ë¾®ÎÓÀ½Ìô¤Ï¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤Ç¿Íµ¤¤Î¾Ã½­¡¦Ë§¹áºÞ¡Ö¾Ã½­¸µSAVON¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢³«²Ö»þ´ü¤¬½Å¤Ê¤ë½Õ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2¤Ä¤Î²Ö¤Î¹á¤ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¾Ã½­¸µSAVON Luxe¡Ê¥µ¥Ü¥ó¥ê¥å¥¯¥¹¡Ë½Õ¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤Õ¤ï¤ê ¤µ¤¯¤é¡õ¥ß¥â¥¶¡×¤ò1·î29Æü¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£½¾Íè¤«¤é¡Ö¾Ã½­¸µ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤µ¤¯¤é¤Î¹á¤ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë»Ù¤¨