µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°2»þ3Ê¬¤Ë¡¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¤òÈ¡´Û»Ô¡¢ËÌÅÍ»Ô¡¢¼·ÈÓÄ®¡¢¼¯ÉôÄ®¡¢¿¹Ä®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û»Ô¡¢ËÌÅÍ»Ô¡¢¼·ÈÓÄ®¡¢¼¯ÉôÄ®¡¢¿¹Ä®¤ËÈ¯É½¡ÊÀãÊøÃí°ÕÊó¡Ë 24Æü02:03»þÅÀÅÏÅçÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢24ÆüÍ¼Êý¤Þ¤ÇÂçÀã¤Ë¡¢24ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç¹âÇÈ¤Ë¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£È¡´Û»Ô¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û24Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ¢£ËÌÅÍ»Ô¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡Ú