Í¥¤·¤¤¤·¡¢¥Þ¥á¤ËÏ¢Íí¤â¤¯¤ì¤ë¡£²ñ¤¨¤Ð³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤â²á¤´¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«·èÄêÅª¤Ê°ìÀþ¤Ï±Û¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¼Â¤ÏÉÔÎÑÃËÀ­¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ÖÉÔÎÑÁê¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¤Ï¤Ã¤­¤ê·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤ËÎ±¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë¡È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£À¸³è¤ËÆ§¤ß¹þ¤àÏÃ¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤Ê¤¤²È¤Î¤³¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¤³¤È¡¢¾­Íè¤ÎÀ¸³è¡£¤³¤¦¤·¤¿ÏÃÂê¤Ï¡¢¿¼¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Á³¤Ë¤Ü¤«¤µ¤ì¤ë¡£Ê¹¤±¤ÐÅú¤¨