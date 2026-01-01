¥¢¥à¥¿¥¹¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÀ©ºî¤·¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Öcomic fizzy¡×¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø´äÈ©¤Î²Ö²Ç¤Ï°¦¤ÇÍÏ¤«¤µ¤ì¤ë¡Ù(Ãø¡§±ó»³¤¨¤Þ)¤¬¡¢2024Ç¯11·î1ÆüÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é¡¢¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤ÆÎß·×4900Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É(¢¨)¡¢¤µ¤é¤ËÇä¾å10²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ø´äÈ©¤Î²Ö²Ç¤Ï°¦¤ÇÍÏ¤«¤µ¤ì¤ë¡Ù¤ÏÁ´¿È¤¬´ä¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿´ä»Ò¤È¼ö¤ï¤ì¤¿ÃË¡¦ÇòÍö¤¬¡¢À¯Î¬·ëº§¤òµ¡¤Ë°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤