¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï22Æü¡¢WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¼êÂ³¤­¤ò´°Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£190¥«¹ñ°Ê¾å¤¬»²²Ã¤¹¤ëWHO¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤Ï°ÛÎã¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¤Î»ñ¶âµò½Ð¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃ¦Âà¤ÇWHO¤¬»ñ¶âÉÔÂ­¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Î´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ä¿·¶½¹ñ¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¤âÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£