¡Ú1/48 ¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®·³¼çÎÏÀï¼Ö ¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È2 A7V¡Û 1·î24Æü¤´¤í È¯Çä ²Á³Ê¡§3,630±ß ¥¿¥ß¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö1/48 ¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®·³¼çÎÏÀï¼Ö ¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È2 A7V¡×¤ò1·î24Æü¤´¤í¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,630±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2001Ç¯¤«¤é±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È2 A6¤ò²þ½¤¤·¤¿¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È2 A7¤ÎÈ¯Å¸·¿¡Ö¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È2 A7V¡×¤ò1/48¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ ¼ÖÂÎÁ°Êý¤ËÁõÃå¤µ