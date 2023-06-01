¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡§ÀÜÃåºÞ¤Ï¤¬¤·±Õ¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§1·î24Æü～2·î6Æü23»þ45Ê¬ Amazon¤Ë¤Æ¡¢zepancar¼Ò¤ÎÀÜÃåºÞ¤Ï¤¬¤·±Õ¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï2·î6Æü23»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡£ º£²óAmazon¤Ë¤Æ¡¢¥·ー¥ëÇí¤¬¤·¤ä¥¬¥à¥Æー¥×À×¡¢Íî½ñ¤­¾Ã¤·¡¢Ìý±ø¤ìÍî¤È¤·¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Â¿µ¡Ç½¤ÎÀÜÃåºÞ¤Ï¤¬¤·±Õ¤¬¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ç¹Ø