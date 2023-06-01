¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û23Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¤·¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ233.18¥É¥ë°Â¤Î4Ëü9150.83¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£22Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¤Ç·×900¥É¥ë¶á¤¯¾å¾º¤·¤¿È¿Æ°¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤ÎÍø±×³ÎÄê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Çä¤êÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£