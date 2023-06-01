1971¡Ê¾¼ÏÂ46¡ËÇ¯1·î24Æü¡¢Á°Ç¯¤Ë³äÊ¢¼«»¦¤·¤¿ºî²È¤Î»°ÅçÍ³µªÉ×»á¤ÎÁòµ·¤¬Åìµþ¡¦ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ì©Áò¤«¤é2¥«·î¤Ö¤ê¤ÎËÜÁò¡£³«²ñÁ°¤ËÌó2Àé¿Í¤¬Îó¤òºî¤ê¡¢Ìó8Àé¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿¤¬°ìÈÌ¤Î¿Í¤ÏÌó300¿Í¤·¤«ËÜÆ²¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áòµ·°Ñ°÷Ä¹¤ÎÀîÃ¼¹¯À®»á¤Ï¡Ö»°Åç·¯¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£