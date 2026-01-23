·Ù»¡¼ÖÎ¾¤ÎÀÖ¿§ÅôÊ¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃó¼Ö¾ì¤Ç20ÆüÄ«¡¢½»¿Í¤Î²ñ¼Ò°÷ÌÚÅÄÂç½õ¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬ÇØÃæÉÕ¶á¤ò»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï23Æü¡¢»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ç½»½êÉÔ¾Ü¡¢¼«¾Î²òÂÎ¶È¤Î¾®½Ð·ÄÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡Öº£¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÌÚÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Ï¥É¥¢¤¬³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤â·ìº¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ï¼Ö¤Ç½Ð¶Ð¤¹¤ëÌÚÅÄ¤µ¤ó¤òÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¡¢ÇØ¸å¤«¤é¤¤¤­¤Ê