¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë °¦ÃÎ¸©¿·¾ë»Ô¤Ç¾Ã²ÐÀò¥Ûー¥¹¤Î³ÊÇ¼È¢¤«¤é¶âÂ°À½¤Î¥Ûー¥¹¤Î´ï¶ñ¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¤ÎÁí³Û¤Ï200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿·¾ë»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈµîÇ¯12·î¡¢Ë±ÍèÆîÉôÃÏ¶è¤Î½»Ì±¤«¤é¶èÄ¹¤Ë¡Ö¾Ã²ÐÀò¥Ûー¥¹¤Î³ÊÇ¼È¢¤ÎÈâ¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¶èÄ¹¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾Ã²ÐÀò¥Ûー¥¹¤ÎÀèÃ¼¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡ÖÅûÀè¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£