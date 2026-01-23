¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏÅìµþ»þ´Ö¡Ê23:00¸½ºß¡Ë ¥É¥ë±ß ¸½ÃÍ158.28¹âÃÍ159.23°ÂÃÍ157.37 161.08¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 160.15Äñ¹³2 159.22Äñ¹³1 158.29¥Ô¥Ü¥Ã¥È 157.36»Ù»ý1 156.43»Ù»ý2 155.50¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥æー¥í±ß ¸½ÃÍ185.74¹âÃÍ186.87°ÂÃÍ184.86 188.80¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 187.83Äñ¹³2 186.79Äñ¹³1 185.82¥Ô¥Ü¥Ã¥È 184.78»Ù»ý1 183.81»Ù»ý2 182.77¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯