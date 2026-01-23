¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û23Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸áÁ°8»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ26Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á158±ß11¡Á21Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1734¡Á44¥É¥ë¡¢185±ß65¡Á75Á¬¡£ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤ÎÄã²¼¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹½Ì¾®¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥É¥ëÇä¤ê±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£