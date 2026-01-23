ÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò¤Ï¡¢¡Ö½µ´©Ì¡²è¥´¥é¥¯¡×¤Î´ÇÈÄºîÉÊ¡Ø¥ß¥Ê¥ß¤ÎÄë²¦¡Ù(¸¶ºî¡§Å·²¦»ûÂç¡¿ºî²è¡§¶¿ÎÏÌé)¤¬¡¢2026Ç¯2·î13ÆüÈ¯Çä¹æ¤ò¤â¤Ã¤ÆºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£1991Ç¯¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é34Ç¯Ä¶¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Îº®Íð¤«¤é¸½Âå¤Î¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾ï¤Ë»þÂå¤Î¸÷¤È±Æ¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡Ö¥ß¥Ê¥ß¤Îµ´¡×¤³¤ÈèßÅÄ¶ä¼¡Ïº¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë´¶Æ°¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡£ÆÉ¼Ô¤Ë¤½¤ÎÍº»Ñ¤ò¾Æ¤­ÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¯¡Ö½µ´©Ì¡²è¥´¥é¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢1·î23ÆüÈ¯Çä¹æ¤è¤ê¡Ø¥ß¥Ê