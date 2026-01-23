²Ê³Ø¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦²»³Ú¡¦¥Á¥§¥¹¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÌó3Ëü5000¿Í¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÍ¥¤ì¤¿ºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¿ÍÊª¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢ÀìÌçÊ¬Ìî¤ò¹Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÊ¬Ìî¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Recent discoveries on the acquisition of the highest levels of huma