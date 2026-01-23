M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î23Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¡¦KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤ÎÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡£µ×¡¹¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤²¤ë¤«¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÉüµ¢¤ÎÂìÂôÏÂÅµ¡¢µ×¡¹¥È¥Ã¥×¤Ê¤ë¤«¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ëEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÆ¬¤¬´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ëÂìÂô¡£¾¯¤·ÂÎÄ´¤òÊø¤·ÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ö¤Ë¡¢BEAST X¤ÎÌö¿Ê¤â¤¢¤ê¡¢3°Ì¤Ë¸å