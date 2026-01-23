¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬MF¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ØThe Athletic¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¥»¥ê¥¨A¤Î¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤ÎMF¤Ç¡¢2017Ç¯¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤â¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢2019Ç¯¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ø¡£ÃæÈ×¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÏÆëÀ÷¤á¤º¡¢º£²Æ¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È