¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤Ï23Æü¡¢ËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÏÀÄÌÚÍ´Æà¡ÊMF¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬½é½Ð¾ìÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ãæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬2°Ì¡¢ÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï3°Ì¡£