¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½©¸µ¿¿²Æ¤¬£²£³Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÇòÀî¶¿¡¦·´¾åÈ¬È¨ËþµÊ¤·¤Æ¤­¤¿¡Á¡ªÌÀÆü¤ÎÎ¹¥µ¥é¥À¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Àã¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥á¥Á¥ã²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤ÇÎÉ¤­¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¿¿²Æ¤µ¤ó¤ÈÎ¹¹Ô¹Ô¤­¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£